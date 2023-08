Kylian Mbappé traint weer mee met PSG, "na positief en constructief gesprek"

"Na positieve en constructieve gesprekken tussen PSG en Kylian Mbappé, gisteren voor de match tegen Lorient, heeft de speler vanochtend zijn rentree gemaakt op training met de eerste ploeg", laat de club weten.

Gisteren zat Mbappé in de tribunes van PSG voor de seizoensopener tegen Lorient. De competitiematch eindigde op 0-0.

De voorbije weken was Mbappé persona non grata bij PSG. De sterspeler had aangegeven volgend jaar gratis te willen vertrekken. Mbappé trainde met de B-kern en mocht niet mee op tournee in Azië.

In tussentijd haalde PSG aanvallers Gonçalo Ramos (Benfica) en Ousmane Dembélé (Barcelona) naar Parijs.