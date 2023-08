Wereldkampioen Evenepoel weer (even) in het land: "Feestje? Nee, knop omdraaien en doorgaan"

Remco Evenepoel kwam rond 19 uur verrassend fris aan op de luchthaven van Zaventem, samen met zijn vrouw Oumi. Had de kersverse wereldkampioen tijdrijden dan geen feestje gebouwd in Glasgow?

"Nee, geen feestje", zei Evenepoel met een kamerbrede glimlach. "De Vuelta is er snel, dus ik moet de knop omdraaien en doorgaan. Of dat moeilijk is? Ik drink sowieso geen alcohol, dus dat is geen probleem."

Een half dagje krijgt Evenepoel om thuis door te brengen met zijn familie. Morgen vertrekt hij alweer op hoogtestage om de Vuelta voor te bereiden.

"Ik ben weinig thuis", beaamde de wereldkampioen tijdrijden. "Dat is het leven van een prof. Als je je doel wil halen, moet je er iets voor over hebben."

Met het vertrouwen zit het alvast goed voor de Ronde van Spanje. "Ik heb nog twee weken nodig om me voor te bereiden. Maar het gaat in elk geval in de goede richting", eindigde Evenepoel met een understatement.