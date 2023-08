Rob Schoofs wil dat ploegmaats in de spiegel kijken: "Geen drive, dat is onacceptabel"

Na strafschoppen de Supercup verliezen van Antwerp en 1 op 6 pakken tegen Club Brugge en KAA Gent in de competitie, dat kan gebeuren. Maar dan moest KV Mechelen wel punten pakken op het veld van promovendus RWDM.

En dat gebeurde niet. Mickaël Biron was de boeman met dienst voor KV Mechelen (1-0). Vooral het gebrek aan vechtlust bij de bezoekers was een doorn in het oog van aanvoerder Rob Schoofs en trainer Steven Defour.

"Ik denk dat alles, of toch heel veel, verkeerd liep. Dit is niet de manier om ons als Mechelen te presenteren. Er zat geen drive in. Op deze manier verliezen is dan ook een grote ontgoocheling. Dit is echt onacceptabel", fulmineerde Schoofs.

"Het is een beetje zoeken. Maar als het moeilijk loopt, moeten we er samen voor knokken. En dat gebeurt te weinig. Ook aanvallend krijgen we niks klaargespeeld. Verdedigend zijn we allemaal veel te passief."

"In de tweede helft sloop de onzekerheid in onze ploeg. We leden te veel balverlies en brachten onszelf zo nodeloos in de problemen. Dan roepen we het over onszelf af en loop je constant achter de feiten aan. We moeten nu samen in de spiegel kijken, want op deze manier voortdoen, dat kan echt niet."