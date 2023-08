Wissam Ben Yedder en zijn broer aangeklaagd voor verkrachting in Nice

Het is de Franse krant Nice Matin die vrijdag met het nieuws naar buiten kwam. Volgens de krant heeft de aanklager in Nice ook bevestigd dat Wissam Ben Yedder is aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel geweld.

Een onderzoeksrechter zal de zaak nu verder onderzoeken. Ben Yedder moest een borgsom van 900.000 euro betalen om niet opgesloten te worden, zo schrijft de krant.

De bal ging aan het rollen toen twee vrouwen, van 19 en 20 jaar, een klacht indienden tegen Ben Yedder en zijn broer vorige maand.



De 32-jarige aanvaller van AS Monaco en zijn 25-jarige broer zouden de vrouwen gedwongen hebben tot seksuele handelingen na een avondje uit op 10 juli in Beausoleil, een gemeente vlakbij Nice.

AS Monaco, de club van Ben Yedder heeft officieel nog niet gereageerd.