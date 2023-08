Ondanks kwartfinale op het WK geen Oranjegekte in Nederland: "Tijdstip is grootste obstakel"

Komende nacht, om 3 uur, spelen de Nederlandse vrouwen hun kwartfinale op het WK tegen Spanje. En met favorieten als de Verenigde Staten, Brazilië en Duitsland al uit het toernooi, mag er gedroomd worden in Nederland. En toch: geen oranjegekleurde straten of talloze feestvierders. NOS-presentator Gert van 't Hof, ziet het met lede ogen aan: "Die onmogelijke tijdstippen helpen natuurlijk niet."

3.00 u, Spanje tegen Nederland. "En dat is al de derde nachtwedstrijd op een rij voor de Nederlandse fans", zucht Gert van 't Hof, onder andere presentator van de live-omkadering bij de NOS, de publieke omroep in Nederland, tijdens dit WK. "Ik kan me wel voorstellen dat komende nacht niet veel mensen bij elkaar thuis zullen afspreken en in de zetel ploffen met een zak chips."

Tijdstip als obstakel

Lig het aan het tijdstip? "Ja, die onmogelijke tijdstippen helpen natuurlijk niet, maar je kan je ook afvragen of het WK wel écht leeft. Het klopt dat er minder oranje te zien is in de Nederlandse straten en dat supermarkten geen grote acties hebben ontketend."

"Nochtans keken naar de achtste finale tegen Zuid-Afrika om 4 u in de nacht van zaterdag op zondag 700.000 mensen live. Dat vind ik best veel."

FIFA stelde het speelschema op in functie van VS, maar die zijn uitgeschakeld en wij werden eerste in die poule... Gert van 't Hof, NOS-presentator

Kan er - nu er twee Europese ploegen in de kwartfinales staan - tijdstipgewijs niets meer gewijzigd worden?



"De wereldvoetbalbond FIFA is zo onwrikbaar als de Chinese muur", zucht Gert van 't Hof een tweede keer. "De FIFA was ervan uitgegaan dat de Verenigde Staten wel eerste zouden worden in de poule en heeft op die ploeg het speelschema opgesteld, omdat het daar 6 tot 8 uur vroeger is."

"Maar de VS ligt eruit en Nederland werd eerste. We hebben wel een poging gedaan om het tijdstip te veranderen, maar afspraken zijn gemaakt, uitzendschema's zijn opgesteld, tv-contracten zijn afgesloten en dus betekent dat vanavond heel vroeg naar bed, samen met mijn tweejarige."

Enkele Nederlandse fans in Australië.

Is vrouwenvoetbal minder populair?

De nachturen dus als een obstakel, maar de belangstelling hangt volgens Gert van 't Hof ook samen met de vorm. En Nederland had niet te klagen: in 2017 werd het Europees kampioen, in 2019 haalde het de finale van het WK. Maar daarna is dat gekeerd, zag Van 't Hof: "In de aanloop van dit toernooi is het een feit dat de Nederlandse vrouwen minder goed in vorm waren en dan is het logisch dat de belangstelling wat minder is, omdat er ook amper verwachtingen zijn."

Tijdens de EK-finale in 2017 en de WK-finale in 2019 hadden we 5 miljoen kijkers, dan heb ik niet het idee dat Nederland het vrouwenvoetbal minder omarmt. Gert van 't Hof, NOS-presentator

Want de stelling van kwatongen die beweren dat het vrouwenvoetbal minder populair zou zijn dan mannenvoetbal, verwijst de Nederlandse presentator naar de prullenmand: "Tijdens het EK in 2017 in eigen land, hadden we 5 miljoen kijkers voor de finale, 2 jaar later voor het WK was dat juist hetzelfde."

"Dan heb ik niet het idee dat Nederland het vrouwenvoetbal minder omarmt, het Nederlands elftal maakt veel los. Maar als je kijkt naar de competities, is er wel een gigantisch verschil en in die zin heeft het vrouwenvoetbal nog wat stappen te zetten."

"De Eredivisiewedstrijden bij de vrouwen worden gewoon door vrij weinig mensen bezocht. Daar zit wel een stijgende lijn in, maar dat blijft ver achter bij de mannen. Als de Nederlandse vrouwen spelen in het land zoals die uitzwaaiwedstrijd tegen België, dan zit het vol."

Spanje als eindstation?

Naast de beperkte belangstelling, is er ook van de anders zo gekende zelfzekerheid weinig sprake. Dat illustreert Gert van 't Hof zelf: "Ik denk dat Spanje het eindstation zal zijn voor dit Nederlands elftal." Toch houdt hij de deur naar de halve finales op een kier: "Maar ik laat me graag verrassen. Nederland is een toernooiploeg, kijk naar het de toernooien in 2017 en 2019, dan ben je een ploeg die groeit in het toernooi." "En er zijn al veel verrassende dingen gebeurd in dit toernooi. Grote landen die al heel vroeg zijn uitgeschakeld. Misschien is Nederland dan wel de verrassing die tot in de finale raakt. Maar die is nog ver." Afspraak met de Oranje-vrouwen om 3 u komende nacht. Zet je mee de wekker?