Eindigt België met lege handen op WK zonder Thiam? "Nee, er zijn nog kansen op medailles"

Door een achillespeesblessure kan Nafi Thiam haar wereldtitel op de zevenkamp niet verdedigen in Boedapest (19-28 augustus). De tweevoudige olympische kampioene wil de Spelen in Parijs niet in gevaar brengen.

"Het is frustrerend om niet deel te kunnen nemen aan een groot kampioenschap en niet te kunnen laten zien waartoe ik in staat ben", schreef Thiam op Instagram. "Mijn weg naar Parijs begint iets eerder dan verwacht en ik ben al hard aan het werk om daar beter te zijn dan ooit."

Thiam droomt in Parijs van een derde olympische titel én het Europese record van Carolina Klüft. De Zweedse haalde 7.032 punten in 2007, Thiam noteerde in 2017 haar topscore met 7.013 punten.