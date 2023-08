Bondscoach De Ketele na WK: "Ik maak kleine foutjes met Kopecky liever hier dan op de Spelen"

Met vijf medailles in de koffers van de baanwielrenners mag bondscoach Kenny De Ketele tevreden terugblikken op het WK. Lotte Kopecky heeft nog maar eens getoond dat ze het speerpunt wordt voor de Olympische Spelen in Parijs: "Ze is een ongelofelijk voorbeeld van een atleet geworden."

"5 medailles, dat is echt wel een mooie medaillespiegel", keek bondscoach Kenny De Ketele tevreden terug op het WK baanwielrennen. "Vooral de 2 gouden medailles doen ons hoog eindigen ten opzichte van de andere landen." De Ketele zag "veel mooie dingen", waarbij vooral Lotte Kopecky in de schijnwerpers reed. "Ze kan me niet echt meer verbazen", stelde hij. "Ze heeft deze week nog maar eens tentoongesteld wat ze allemaal in haar mars heeft." "In het omnium zat ze in een vrij verloren positie: 6e plek, 18 punten van het podium. Iedereen in haar wiel wist dat ze ging gaan en toch rijdt ze hen er allemaal af. Het is ongelofelijk als je dat kunt." Over een verklaring moet de bondscoach niet lang nadenken. "Ik denk dat het al aan de gang is sinds 2017, toen ze voor het eerst wereldkampioen werd met Jolien D’hoore in de ploegkoers." "Sindsdien is Lotte een ongelofelijk voorbeeld van een atleet geworden. Ze laat niets aan het toeval over, ze traint heel hard, ze let op alle details… Dikwijls is ze niet beloond voor haar harde werk en toch heeft ze niet opgegeven. Blijven doorbijten is de boodschap voor de andere atleten."

Lotte Kopecky heeft alle attributen om heel hoog te scoren in de WK-wegrit. Kenny De Ketele

Is Kopecky ook een voorbeeld voor de mannen? "Ze doet niets liever dan met onze jongens samen trainen. Het geeft haar niveau een boost", aldus De Ketele. "Ze staat met een paar dames een klasse boven de rest." "Ze heeft in haar voorbereiding ook met de jongens junioren gekoerst en werd 2e of 3e. Dat wil zeggen dat haar niveau zodanig hoog is dat ze soms wel thuishoort tussen de jongens op training." Liet Kopecky haar 3e wereldtitel vooral liggen in de temporace van het omnium? "Ze liet in de finale één puntje liggen, wat zeven plaatsen had kunnen schelen. Dat zijn 14 punten in het omnium." "Dat zijn kleine details die een groot verschil kunnen maken. Maar ik maak die fouten liever hier dan op de Olympische Spelen." Volgt er toch nog een derde wereldtitel op de weg? "Dat is een heel ander verhaal. We hebben in alle wedstrijden al gezien hoe zwaar het parcours wel doorweegt. Met haar vorm is dat alleen maar in haar voordeel. Ze is een acrobaat op de fiets. Ik zie haar heel ver komen. Ze heeft alle attributen om heel hoog te scoren."

"Het brons van Fabio Van den Bossche was heel speciaal"

Tuur Dens en Fabio Van den Bossche vulden de oogst van Kopecky aan met twee keer brons. Welke medaille het hardste blinkt, kan De Ketele niet zeggen. "Het is moeilijk om te kiezen tussen atleten, maar gezien de historie was die van Fabio toch heel speciaal." "Ik heb hem nog nooit zo hard zien rijden in het omnium, maar door een valpartij en een klein foutje in de afvalling mist hij misschien wel een medaille. Als je dan een herkansing krijgt in de puntenkoers en die grijpt, dan is dat echt wel grote klasse." In de ploegkoers vielen Robbe Ghys en Lindsay De Vylder net naast het podium. "Ik denk dat we in de laatste sprint op onze waarde zijn geklopt", geeft de bondscoach toe. "Onderweg hebben we hier en daar kleine zaken laten liggen. Daar zullen we nog een grote analyse van maken, zodat het de volgende keer nog beter gaat."

Misschien hebben we over enkele jaren de nieuwe Kopecky in onze rangen. Kenny De Ketele