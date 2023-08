Lotte Kopecky sluit baanhoofdstuk af met drie medailles op zak: "En benen worden alleen maar beter"

Heet. Dat was het elke dag in de velodroom in Glasgow. En niet alleen omdat Lotte Kopecky de piste steevast in vuur en vlam zette.

"De warmte was voelbaar, maar ik kan er gelukkig goed tegen", hijgt ze na met een ventilator in haar hand. "De ambitie was een medaille, dus ik ben blij met brons."

Al verliep die jacht op eremetaal niet zonder slag of stoot. In de temporace kon Kopecky niet domineren – een zeldzaamheid.

"Ik dacht "Yes, eindelijk eens goed begonnen", maar dan ging het slecht in de temporonde, waar ik echt achter de feiten aanholde."

"Dat heeft mijn goede start wel wat verpest. Soms zit je goed in de koers en soms niet. Als mensen net voor je aangaan, loop je constant achter de feiten aan."