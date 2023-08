Fabio Van den Bossche knalt naar BRONS na beresterke puntenkoers op WK baanwielrennen

Flashback voor Fabio Van den Bossche

Waarom? De race begon gewoonweg te traag. Zeker omdat Van den Bossche het niet moet hebben van zijn pure snelheid in de tussensprintjes, maar wel van een tactische uitputtingsslag.

Fabio Van den Bossche heeft in de puntenkoers voor nieuw Belgisch briljant gezorgd op het WK baanwielrennen .

Onze landgenoot stak dan maar zelf het vuur aan de lont. Hij pakte meteen een winstronde en trok die inspanning - in een slopend middenstuk - door. Het resultaat: nóg twee extra rondes in the pocket.



Van den Bosche nestelde zich zo lange tijd op een vierde plaats. Enkel de Nieuw-Zeelander Aaron Gate - die vandaag heer en meester was - bleek al buiten schot.

Toch maakte Van den Bossche gebruik van de superioriteit van zijn Nieuw-Zeelandse collega om alsnog een gooi te doen naar het podium.

Na een tussensprint ging onze landgenoot slim door, om zo alsnog een extra - al zijn vierde - winstronde te boeken. Ook zijn rechtstreekse concurrent Albert Torres slaagde in die opzet, maar Van den Bossche schoof ultiem dus nog op naar de derde plaats.

Hij mocht zo al voor de tweede keer op een rij de bronzen medaille op het WK baanwielrennen in ontvangst nemen.