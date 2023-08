Evenepoel en Van Aert erg ontspannen voor "mooie" tijdrit: "Al rijd ik liever laatste dan eerste kilometer"

Een nieuwe dag, een nieuwe discipline, een nieuwe mogelijkheid.

Na enkele dagen rust, herstel en een bezoekje van familie zijn de batterijen van laagvliegers Remco Evenepoel en Wout van Aert helemaal opgeladen om zich te smijten voor de tijdrit van vrijdag.

"Ik had natuurlijk al een lokaal rondje om los te rijden", grapt Evenepoel over zijn wegrit. Het is snel duidelijk: de sfeer is erg ontspannen in het Belgische kamp en de teleurstelling van zondag is verteerd.

Over naar wat komen zal, dan maar. Verlekkeren beide heren zich op het parcours?

"Ja", zegt Evenepoel volmondig. "Het is een mooie omloop waar ik in het eerste deel, dat lang rechtdoor gaat, mijn aerodynamica kan gebruiken. De klimmetjes in de finale op kasseien zijn zwaar, dus daar zullen we ook wat energie voor moeten opsparen."

Ook Van Aert krijgt de vraag of het een parcours is op zijn maat. "Ja ... Wat is er niet voor mij?", lacht hij. "Ik heb niets toe te voegen aan wat Remco zei", volgt de knipoog.