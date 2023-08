Meteen raak! Lotte Kopecky is weer wereldkampioen op de afvalling: "Ik had nog iets in de benen"

In de eindsprint moest ze het opnemen tegen de Française Valentine Fortin. Die verraste Kopecky even door onderdoor te duiken, maar ze kon niet op tegen de snelheid van onze landgenote. Juichend kwam Kopecky over de finish, het WK kon niet beter beginnen voor haar.

Kopecky was titelverdediger op de afvalling, waar na elke 2 ronden de laatste renster afvalt. De neutralisaties en valpartijen konden onze landgenote niet uit haar concentratie halen en ze kwam nooit echt in de problemen.

Lotte Kopecky trekt haar bloedvorm van de Tour de France Femmes gewoon door op het WK baanwielrennen in Glasgow. In haar eerste wedstrijd op de piste schoot ze meteen de hoofdvogel af.

"Het is leuk om het WK zo te beginnen"

Was het met de vingers in de neus? Dat was de openingsvraag van onze interviewer Carl Berteele aan Lotte Kopecky. "Dat mag je niet zeggen. Ik voelde me wel goed en het is leuk om het WK zo te beginnen", was het bescheiden antwoord.

Kopecky leek nooit in de problemen te komen op weg naar goud. "Ik voel de wedstrijd goed aan. Als je op de juiste momenten de juiste beslissingen maakt, dan kom je heel ver op de afvalling."

In de eindsprint dook de Française Fortin even onderdoor. "Ik voelde dat ze afstand wou nemen. Ik was een beetje verrast, maar ik kon snel reageren en ik had nog iets in de benen", zei Kopecky met een kamerbrede glimlach.

Kopecky heeft dinsdag opnieuw een afspraak, op de puntenkoers. "Er zijn veel scenario's mogelijk in die koers. Ik zal ook met een rode vlag op mijn hoofd rondrijden, het wordt niet makkelijk koersen. Maar dit is een boost voor het vertrouwen en het is heel mooi meegenomen."