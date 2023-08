WK baanwielrennen: Goud voor Kopecky, sterke prestaties bij Van Den Bossche en Degrendele

Lotte Kopecky zit in bloedvorm.

Hét speerpunt van het Belgische vrouwenwielrennen bevestigde dat nog maar eens met een dominante overwinning in haar afvallingsrace. Hoe dat exact verliep en haar reactie lees je in het artikel onderaan dit verslag.

Fabio Van Den Bossche was de volgende Belg die op zoek ging naar een medaille. Hij reed vandaag de omnium en startte met veel ambitie. Pech nekte hem echter al vroeg: hij kwam in het eerste nummer ten val. Van Den Bossche reed de scratch wel nog uit en mocht dus voortrijden.

De temporace deed Van Den Bossche goed, met een 6e plaats zorgde hij voor een opsteker. Met een goede afvallingsrace leek een medaille toch nog mogelijk. Helaas werd een minieme onoplettendheid hem fataal. Hij raakte ingesloten en werd geëlimineerd, een 13e plaats was het gevolg.

In de afsluitende puntenkoers vocht Van Den Bossche nog voor wat hij waard was. Het was een extreem chaotische puntenkoers, die Van Den Bossche afrondde op een 8e plaats. Jammer dus van de vroege pech, hier zat meer in. De Portugees Leitao reed oppermachtig naar de wereldtitel.

Vervolgens vond Nicky Degrendele haar beste vorm terug in de keirin. De wereldkampioene van 2018 plaatste zich in de middagsessie voor de halve finale, en ook die rondde ze succesvol af. In de finale kwam ze helaas nooit echt vooraan en dus sloot ze af met een mooie 5e plaats.

Tussendoor genoten we ook nog van een geweldige finale in de individuele achterrvolging. Locomotief Filippo Ganna verlengde zijn wereldtitel na een ongezien spannende strijd met thuisrijder Daniel Bigham.