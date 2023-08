Nicky Degrendele valt als 5e naast het podium op de keirin: "Dit is goed voor Olympische Spelen"

Toch zal deze vijfde plaats een opsteker zijn voor Degrendele. Met haar vijfde plaats op het WK sprokkelt ze heel wat punten voor de olympische kwalificatie, want het resultaat op het WK weegt zwaar door in die kwalificatie.

Daarin moest ze vanuit vierde positie achter de gangmaker starten en zo moest ze de hele race in het gewoel sprinten. Degrendele was nog in strijd voor het brons, maar kwam in de laatste rechte lijn wat kracht en snelheid te kort.

Vijf jaar na haar onverwachte wereldtitel op de keirin stond Nicky Degrendele opnieuw in een WK-finale keirin. Ze had zich gisteren via de herkansingen naar de kwartfinales geworsteld en dankzij 3e plaatsen geplaatst voor de grote finale.

"Instinct niet volgen kost me wellicht een medaille"

Nicky Degrendele stond met gemengde gevoelens Carl Berteele te woord na haar vijfde plaats. "Tevreden? Morgen misschien, maar vandaag niet. Morgen zal ik me wellicht beter voelen en trots zijn, maar nu is dat moeilijker, omdat het nog vers is."

"Het is altijd hetzelfde liedje. Vooraf zou ik tekenen voor een finale en de vijfde plaats, maar een keer dat je zo ver bent, dan wil je gewoon meer. Ik denk ook dat er meer in zat, maar ik heb mijn instinct niet gevolgd en dat kost me wellicht een medaille."

Wat vertelde haar instinct dan? "Ik wou onderdoor gaan en duwen, maar ik heb het niet gedaan. Ik had geen schrik voor een straf, maar je kunt jezelf er wel de das mee omdoen en ik krijg altijd te horen dat ik het beter niet doe."

"Ach, liever nu vijfde en volgend jaar beter", knipoogde Degrendele. "Dit is alleen maar goed voor de Olympische Spelen. Zo moet ik er ook instaan, in plaats van te denken dat het 'maar' vijfde is."

Het was voor Degrendele de eerste WK-finale sinds haar wereldtitel in 2018. "Het is inderdaad al even geleden", verwees Degrendele naar een moeilijke periode. "Het gaat eindelijk weer zoals ik het wil en maandag is het op de sprint gewoon weer knallen."