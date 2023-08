José De Cauwer stelt Wout van Aert gerust na 4e WK-zilver: "Zijn dag komt wel, ik zou niet twijfelen"

Geen nieuwe wereldtitel voor de Belgische mannen, want Remco Evenepoel moest in Glasgow zijn regenboogtrui afstaan aan Mathieu van der Poel. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer stellen vooral vast dat de wielerliefhebber de grote winnaar was na "een WK dat lang zal blijven nazinderen".

Karl Vannieuwkerke: "Hebben we naar een van de zwaarste WK's van de voorbije 20 jaar gekeken, José?" José De Cauwer: "Ik denk het wel. Als je kijkt naar de kwaliteit van de renners dan mogen we spreken over een WK dat lang zal blijven nazinderen." Karl: "Er was veel te doen over de omloop. Maar toen je zag dat Mørkøv zich in de eerste ronde al op kop zette, wist je: we zullen straks lijken tellen." José: "We dachten eigenlijk dat de Belgen dat zouden doen. Later. De bondscoach sms'te ons nog met het bericht dat de Denen het plan van de Belgen aan het uitvoeren waren. Uiteindelijk bleek dat we ook effectief de sterkste ploeg hadden op het einde. Alleen was er één man sterker." Karl: "De Denen deden het voor hun kopman, Mads Pedersen. En terecht. Die 4 mannen zijn in de lokale rondes nooit uit de top 10-15 weggeweest. Logisch, want daar spaarde je de meeste energie." José: "Mads Pedersen was zeker de gretigste renner van de dag. Enorm gretig in de inspanningen. Maar hij valt net naast het podium. Ze hadden er eigenlijk met 4 moeten opstaan." Karl: "Een halfuur na de finish zag je pas hoe zwaar dit geweest is. Er zijn mannen - ik denk aan Tadej Pogacar - die bijna buiten bewustzijn is geweest. Bettiol ook. Dit is onwaarschijnlijk slopend geweest. Dit kruipt er voor een aantal dagen in." José: "Dat is zeker. Benoot gaf ook aan dat het door al dat draaien en keren moeilijk was om te blijven eten en drinken. Je moet er de tijd voor vinden."

Déclic voor Van der Poel dankzij "2 Australische meisjes"

Karl: " Mathieu van der Poel is gaatjes op zijn erelijst aan het afvinken. Dit jaar al wereldkampioen veldrijden geworden. Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix gewonnen en nu wereldkampioen. Waar zet je hem in de wielergeschiedenis?"

José: "Al van bij de jeugd een supergetalenteerde renner, die wat klappen rond zijn oren heeft gekregen op de Olympische Spelen. Zware valpartij door dat plankje, waardoor hij heel veel last kreeg van zijn rug. Het veldrijden stond plots ter discussie. Op het WK in Wollongong ook al een draai om zijn oren gekregen. Maar plots valt alles in zijn plooi." Karl: "Hebben 2 meisjes in de gang voor een déclic gezorgd?" José: "Het zou kunnen dat het daar inderdaad is gekeerd." Karl: "Hij neemt met al die zeges wel een stuk van de erelijst van Wout van Aert af." José: "Maar niemand mag hier kwaad om zijn. De winnaar is het publiek, de wielrennerij, de UCI misschien wel. Van der Poel is geen kampioen geworden in de sprint of door vals te spelen of wat nog allemaal. Hij was duidelijk de winnaar." Karl: "Zou Van der Poel de coureur zijn die hij was zonder Van Aert en vice versa? Want die twee hebben elkaar naar grotere hoogten gestuwd." José: "Dat is wel zeker. Wie daar het meeste voordeel van gehad heeft, zou ik niet weten. De meest getalenteerde was altijd Van der Poel. We gaan ervan uit dat Van Aert een tikkeltje sterker is, al moeten we ook toegeven dat Van Aert een paar keer op de cruciale momenten zijn meerdere moet erkennen. Maar die dag voor Van Aert komt wel." Karl: "Maar hoe langer het duurt, hoe vervelender het wordt." José: "Ik heb er nog gekend die pas op latere leeftijd hun palmares zijn beginnen aan te vullen. Ik zou zeker niet twijfelen."

Ik heb nog renners gekend die pas op latere leeftijd hun palmares zijn beginnen aan te vullen. José De Cauwer geeft Wout van Aert hoop

"Remco kan niet in de buik van een peloton rijden"