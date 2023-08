Damiano Martinuzzi stopt op 1 jaar van de Spelen als elitecoach bij Judo Vlaanderen

Damiano Martinuzzi is al jaren de coach van de Belgische judotopper Toma Nikiforov. Toen die laatste in 2019 overstapte van de Franstalige naar de Vlaamse federatie van het judo ging Martinuzzi mee.



Martinuzzi schopte het uiteindelijk tot elitecoach bij Judo Vlaanderen, als rechterhand van hoofdcoach Udo Quellmalz. Hij werkte in die hoedanigheid ook nauw samen met Matthias Casse, die gisteren nog goud won op de Masters.



"Ik heb alles gegeven", schrijft Martinuzzi bij zijn afscheid. "Maar er is een interessante uitdaging op mijn pad gekomen die ik niet kan negeren. Het leven dwingt je soms om keuzes te maken."

De 43-jarige Martinuzzi gaat aan de slag bij Paris Saint-Germain, de judotak van de multisportclub welteverstaan.

Koen Sleeckx, technisch directeur bij Judo Vlaanderen, reageert ontgoocheld." In eerste instantie is het een zware klap voor Toma (Nikiforov). We hebben er alles aan gedaan om hem aan boord te houden, maar de kans die ze hem boden was te verleidelijk. Vanaf morgen gaan we op zoek naar een vervanger."