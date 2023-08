IJzersterke Matthias Casse spijst trofeeënkast met goud op Masters judo: "Boost richting Parijs"

De 26-jarige Casse had vooraf aangegeven dat de Masters voor hem, samen met het EK en WK, een piekmoment in het seizoen was en hij zich helemaal klaar voelde. Zo bleek ook.

In zijn eerste kamp vloerde hij de Mongool Bolor-Ochir Gereltuya (IJF 31) met ippon. Aansluitend won hij in de kwartfinale tegen de Japanner Kenya Kohara (IJF 20). Die had hem in juni nog verslagen op de Grand Slam in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar, waarna de Japanner vervolgens goud won.

In de halve finale kwam Casse de mat op tegen de Azeri Saeid Mollaei (IJF 3). Onze landgenoot won van de oud-wereldkampioen en regerend olympisch vicekampioen met waza-ari.

In de finale trof Casse niet zijn eeuwige rivaal Tato Grigalasjvili, maar wel de Braziliaan Guilherme Schimidt (IJF 8). Die verraste in zijn halve finale de Georgische wereldkampioen, die al meer dan een jaar ongeslagen was.

Maar de stunt tegen Grigalasjvili kon de jonge Schimidt niet herhalen tegen Casse. Na nog geen halve minuut kon onze landgenoot al uitpakken met een waza-ari. Daarna controleerde Casse de kamp, Schimidt was kansloos.

Casse pakt zo voor de tweede keer in zijn carrière goud op de Masters, na zijn triomf in 2019 in het Chinese Qingdao. Vorig jaar moest hij zich tevreden stellen met brons in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem.