Jorre Verstraeten sneuvelt al in 2e ronde Masters, ook vroege exit voor Ryheul en Van Snick

Jorre Verstraeten hoopte vooraf op een degelijke prestatie in Boedapest, maar verder dan de tweede ronde kwam hij niet. In de eerste ronde rekende hij nog af met de Israëliër Yam Wolczak (IJF 24) dankzij een waza-ari, maar in de tweede ronde was de Mongool Enjtaivan Ariunbold (IJF 9) te sterk met een dubbele waza-ari.

Ook de Belgische vrouwen kenden in de klasse tot 52 kilogram niet bijster veel succes. Amber Ryheul (IJF 20) won nog wel haar wedstrijd in de eerste ronde tegen de Portugese Maria Siderot (IJF 25), maar ging er nadien in de tweede ronde uit tegen de Kosovaarse nummer 1 van de wereld Distria Krasniqi, die won na een waza-ari.

Charline Van Snick (IJF 38) ging na een teveel aan strafpunten in de eerste ronde de boot in tegen de Israëlische Gefen Primo (IJF 6).