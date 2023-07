Matthias Casse voelt zich "top" voor de Masters: "Ik moet blijven innoveren"

Grigalasjvili was in de laatste twee WK's de boeman voor Casse. In 2021 veroverde onze landgenoot wel zijn tot dusver enige wereldtitel, ook in een finale tegen de Georgiër.

"De kans is groot dat ik hem nog vaak tegenkom in grote toernooien", gaf Casse aan. "Ik heb ook een plan tegen hem. Het is niet makkelijk hem te kloppen, maar ik heb vertrouwen in mezelf."

"Ik heb voldoende ervaring en weinig bevestiging nodig. Ik focus ook niet enkel op Tato, er zijn nog veel goede judoka's. Dat heb ik vorige maand in Mongolië ook gezien. Ik hou al mijn tegenstanders goed in de gaten."