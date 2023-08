Manchester City maakt van Josko Gvardiol duurste verdediger aller tijden

Dat Pep Guardiola graag grote sommen geld uitgeeft voor de beste verdedigers, was al even duidelijk. Voor onder anderen John Stones, Joao Cancelo, Aymeric Laporte en Ruben Dias werden al miljoenen op tafel gelegd.

Voor Josko Gvardiol tast Manchester City nog wat dieper in de buidel. Met een prijskaartje van 90 miljoen euro wordt de Kroatische verdediger van RB Leipzig de duurste verdediger aller tijden. Hij duwt Harry Maguire van Manchester United van de troon.

De 21-jarige Gvardiol, die de afgelopen twee jaar voor RB Leizpig speelde, tekent voor 5 seizoenen in Manchester. Daarvoor kwam hij in eigen land uit voor Dinamo Zagreb, waar hij twee jaar op een rij de Kroatische titel pakte.

"Ik heb er altijd van gedroomd om op een dag in Engeland te spelen. Het is een eer om bij Manchester City terecht te komen, het is het beste team ter wereld", zegt Gvardiol. "Als je de treble wint, weet je hoeveel kwaliteit er in het team is."