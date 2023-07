Vandenbempt: "Er was vooraf optimisme bij Anderlecht, maar dit was niet op niveau voor de top 6"

"Niet de nederlaag is zorgwekkend, wel de manier waarop"

De vraag is moet dat verbazen? Met een middenveld dat bestond uit drie spelers die nu toch al een paar jaar tonen dat ze maar heel sporadisch het nodige niveau halen. Geen leiderschap, zwak aan de bal, geen ideeën, ... Het volstond voor Union om hen een beetje onder druk te zetten om Anderlecht te neutraliseren. Maar ook op de flank met Amuzu en Dreyer die niet op de afspraak waren. Achteraan rammelde het voor de rust langs alle kanten. 3-0 had gewoon ook gekund voor Union voor de rust.

En blijkbaar maakte de coach Brian Riemer zich geen zorgen achteraf. De coach en de spelers hadden ook een goeie tweede helft gezien waarmee ze dan zogezegd voort konden, maar dat was wat mij betreft toch gewoon zeer middelmatig. Een beetje doelloos balbezit, nauwelijks dreiging en ook omdat Union dat toeliet. Wat mij betreft was dat geen niveau om de top 6 te halen.

Er was vooraf heel veel optimisme bij paars-wit, bij de coach, bij sportief directeur Fredberg, bij spelers met ervaring zoals Jan Vertonghen, bij de fans ook - leek mij - na die zege in de galamatch tegen Ajax. En dan is die prestatie van vrijdag tegen Union toch bepaald tragisch.

Er was vooraf veel optimisme, maar zelfs na 7 weken voorbereiding was dit meer van hetzelfde.

Want het is niet die nederlaag op Union - dat kan gebeuren - en ook volgende zondag tegen Antwerp kunnen ze verliezen. Het is niet dat wat zorgwekkend is, wel de manier waarop. En dat is in elk geval thuis tegen Antwerp volgende week niet voor herhaling vatbaar.

Neen, zelfs na 7 weken of meer voorbereiding was dit meer van hetzelfde. Met grotendeels ook dezelfde ploeg als vorig seizoen. En dus is het uitkijken naar wat andere nieuwkomers, die nog zullen volgen, zullen toevoegen. En moet er op dat middenveld toch écht nog wel wat kwaliteit bij, maar dat wisten ze bij Anderlecht voor vrijdag ook al wel.

"Of Union weer titelkandidaat is, is afwachten. Genk zeker wel"

Het duel van woensdag tegen FC Servette is wel heel belangrijk voor hun Europese toekomst. En - dat is toch een werkpunt - al die kansen voor de Zwitsers in de heenwedstrijd en ook de kansen voor RWDM dit weekend, terwijl Genk in die twee matchen de betere ploeg was, die houden toch een waarschuwing in. Er moet scherper verdedigd worden om al die offensieve frivoliteit te laten renderen.

Van Racing Genk kan je dat wel met zekerheid zeggen. En oké, RWDM was zeker achteraan heel erg zwak, maar Genk voetbalde alweer heel erg goed. Zelfs zonder een paar titularissen. Frivool en wat mij betreft het beste voetbal van het afgelopen weekend. Er staat gewoon een gerodeerd geheel en een soepel draaiend elftal. Genk heeft een bredere kern, bijna elke positie is dubbel bezet.

De top 3 van vorig seizoen heeft gewonnen. Union heeft in elk geval laten zien dat het ondanks de leegloop en de nieuwe trainer zijn identiteit en zijn basisprincipes niet verloren heeft. Of dat zal volstaan om over een heel seizoen opnieuw titelkandidaat te zijn, dat moet nog blijken wanneer de tegenstander Union een beetje meer zal testen dan die van vorige vrijdag. Maar er mag dus wel wat optimisme zijn.

De ploeg van Antwerp is duidelijk nog niet af. Dat is anders dan bij Genk.

En Antwerp kennende komt daar nog wel wat bij. Want het is niet de bedoeling om na het boerenjaar van vorig jaar nu een rol op het tweede plan te spelen.

En wat de kampioen betreft, Antwerp deed het zuinig met een stevige organisatie, dat hebben ze vorig jaar ook wel vaker zo gedaan. En die ploeg is duidelijk nog niet af, dat is anders dan bij Genk. Dat moet ook pas over een paar weken wanneer de poort naar de Champions League moet opengebeukt worden zo ergens eind augustus.

"Club Brugge had net zo goed kunnen winnen, maar ook verliezen"

En dan Club Brugge. Die ploeg is duidelijk nog in opbouw. KV Mechelen was een betere waardemeter dan het heel matige Aarhus vorige donderdag. En Club had natuurlijk kunnen winnen op basis van de kansen in de eerste helft en het overwicht. Maar het had zeker ook kunnen verliezen. Zonder die penalty in cadeauverpakking en met wat meer Mechelse efficiëntie was het nul punten geweest.

En donderdag speelde het duo Buchanan-Skov Olsen alles kapot, maar gisteren viel dat al gauw weg. Ook door de blessure van Skov Olsen. Ik heb de indruk dat Hans Vanaken op die positie wat hoger op het veld nog zoekt naar wat connectie. En van de spits Thiago hebben we vorig jaar gezien dat het zeker een talent is, maar donderdag viel het al op dat hij ondanks zijn imposante verschijning toch veel duels verloor en hij heeft vooralsnog een wat moeilijke balbehandeling. Dat moet allemaal beter. Ook De Cuyper moet verdedigend nog stappen zetten en dan is die rode kaart vervelend.