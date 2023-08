Uitdagend circuit versus saaie race: "Op Francorchamps zie je "true colors" van F1-teams"

Elke Formule 1-fan met een beetje Belgisch chauvinisme in zijn bloed hoort graag hoe de rijders het circuit van Spa-Francorchamps omschrijven als hun favoriete race op de kalender. De waarheid is ook dat de GP van België de laatste jaren niet altijd een boeiend kijkstuk serveerde. "Het is een afweging tussen snelheid en inhaalmanoeuvres", legt analist en autocoureur Sam Dejonghe uit in De Tribune.