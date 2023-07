Het succes van de GP van België: het mooiste circuit, het onvoorspelbare weer... en een dominante rijder

"Het mooiste circuit ter wereld"

"De rijders zelf leggen het Belgische circuit in balans met Suzuka in Japan, maar als toeschouwer zit je het best rond Spa-Francorchamps", denkt de F1-commentator.

"Indrukwekkend", vindt ook Gert Vermersch. "10 procent kwam uit ons land, het overgrote deel was de Nederlandse grens overgestoken om Max Verstappen in actie te zien."

Beurtrol met Nederland? "Neen, misschien met Duitsland"

Toch blijft het voor de organisatie elk jaar knokken om de GP van België op de F1-kalender te krijgen.



Gert Vermersch: "Het probleem is gekend: de organisatie kan niet de som op tafel leggen die ze in de VS of in het Midden-Oosten wel ophoesten."

Is een beurtrol met de Grote Prijs van Nederland een optie? "Daar zijn ze in Zandvoort niet voor te vinden", denkt Vermersch.

"De Nederlanders willen volop profiteren van het succes van Max Verstappen. Zolang hij racet zullen ze geen beurtrol willen, vermoed ik."

Eentje met de Hockenheim- of de Nürburgring dan? Zo kan het autosportgekke Duitsland zijn rentree maken in de F1.

"Daar willen ze heel graag weer op de kalender", weet Vermersch. "Alleen al omdat Audi er binnenkort bijkomt in de Formule 1."