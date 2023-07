Max Verstappen: "Vanaf de eerste of de zesde plaats starten? Ik vind het allebei leuk"

Om het wat spannender te maken, monteerde Red Bull een nieuwe versnellingsbak in de auto van Max Verstappen. Als straf moest de Nederlander vanaf de 6e plaats van start.

"We konden nog enkele races met de vorige versnellingsbak voort, maar dat was lastiger geworden", vertelt hij. "Vooral in Zandvoort (in de GP van Nederland, red.) kan je moeilijk inhalen. Daarom gingen we er nu al voor."

De 6e startplaats vormde een kleine uitdaging voor Verstappen. Zo kon hij het publiek amuseren met enkele inhaalmanoeuvres.

"Ik vind het fijn om vanaf de eerste plaats te winnen, omdat je dan minder kans loopt op schade. Maar vanaf de 6e plaats vind ik het ook prima", zegt de onbetwiste nummer 1 in de Formule 1. "Ik vind het allebei leuk."