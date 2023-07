"We moesten kalmer blijven": Ronny Deila ziet zijn Club Brugge meteen morsen met de punten

Voor eigen volk en in de striemende regen begon Club Brugge niet vlekkeloos aan het nieuwe seizoen. Het pakte wel een punt, maar het had niet veel gescheeld of KV Mechelen was met de volle buit aan de haal.

Coach Ronny Deila zag voor de rust "een dominant team", dat wel wat kansen miste. "Zeker die bal van Mats Rits moest erin, alleen voor de keeper."

"Nadien staken we onszelf in de problemen door die vrije trap. In de tweede helft hebben we goed gereageerd, met minder uitgespeelde kansen en net op een goed moment van ons kregen we die strafschop."

Na de rode kaart voor Maxim De Cuyper was het alle hens aan dek bij Club, dat met man en macht de 1-1 verdedigde. Dat het lukte om een punt thuis te houden, stemde Deila dan ook heel tevreden. "Dat is het belangrijkste, maar toch hadden we moeten vermijden dat ze zo'n goede kansen kregen."

"Het draait om balans en de discipline om niet alles open te gooien. Dat gebeurde wel en daardoor kon KV Mechelen zijn kwaliteiten laten zien. Het is gewoon een goede ploeg, dat toonde het ook tegen Antwerp. We moesten kalmer blijven."