Ruben en Ine over de gunfactor voor de aanvallers: "Niet nadenken, gewoon durven!"

De eerste 3 ritten in de Tour de France Femmes stonden niet bol van het spektakel, maar vandaag was het een etappe om duimen en vingers bij af te likken. Met het bewijs dat aanvallen loont en met tactische kronkels bij de favorieten. Ruben Van Gucht en Ine Beyen geven hun kijk op de zaken.

Ruben: "We beginnen met de winnares: Yara Kastelijn. Ze is nog jong, is al succesvol in het veld geweest en ligt nog een tijdje vast bij Fenix-Deceuninck." Ine: "Die ploeg valt al de hele Tour aan en ze durven iets te ondernemen tegen de grote blokken. Iedereen gunt hen deze zege. Gisteren wonnen ze bijna, vandaag is het wel gelukt. Mooi!" Ruben: "Is dit het bewijs dat passiviteit, zelfs bij ploegen die denken dat ze een outsider hebben, niet loont?" Ine: "Je hoeft niet veel na te denken, je moet gewoon durven. Veel is te danken aan ploegleiders Rik Van Slycke en Michel Cornelisse. Als je niets doet, bereik je niets. Dit peloton koers nog vaak te afwachtend." Ruben: "Ze twijfelen aan zichzelf. Deze ploegleiding, met ervaring bij de mannen, zegt tegen Kastelijn: "Je rijdt niet mee, ook al zijn ze kwaad op jou. Je bent hier alleen om straks in de finale weg te rijden en te winnen."" Ine: "Je moet dat mentaal kunnen, maar als je dat voortdurend hoort, dan doe je dat ook."

Ruben: "Is dit ook een bekroning voor het project van deze ploeg, begonnen als Plantur-Pura?" Ine: "Zeker en vast. Ze hebben de veldrijdsters eruit gehaald en ze voelen zich comfortabel. Ze groeien rustig en door die goeie klik geloven ze in elkaar." Ruben: "Heidi Van de Vijver was vorig jaar nog ploegleidster in de Tour. Zij heeft het project op poten gezet." (Van de Vijver is nu buiten strijd door ziekte). Ine: "Zij heeft die banden gesmeed. Nu worden ze gepiloteerd om het op een hoger niveau te doen."

"Vrijdag kan Lotte van een enorm geslaagde Tour spreken"



Ruben: "Over naar de favorieten. Is Demi Vollering de morele winnares?" Ine: "Ze dacht zelfs even dat ze dé winnares was, maar de morele winnares is ze wel. Ze heeft een paar seconden gepakt op Annemiek van Vleuten en dat was haar betrachting. Ze wil met een voorsprong aan de Tourmalet beginnen en dat geeft ook een mentaal voordeel." Ruben: "Wat vond je van de koers van de gele trui Lotte Kopecky?" Ine: "Bijzonder. Ze reed in dienst van Vollering en we stelden vragen bij wat ze deed. Ze moest een springplank vormen voor Vollering, maar die kreeg de rest er niet snel genoeg af. Je zag wel dat Lotte zo sterk is." Ruben: "Heeft ze gewoekerd met haar krachten?" Ine: "Ja, maar waarom niet?" Ruben: "Ze had in die groep kunnen blijven." Ine: "Team SD Worx zou in Rodez altijd de kaart van Vollering getrokken hebben."

Ruben: "Met een beetje overdrijving: zit de Tour van Kopecky er bijna op?" Ine: "Ze rijdt normaal nog 2 dagen in het geel rond. Vrijdag kan ze dan van een enorm geslaagde Tour spreken." Ruben: "Het knopje mag worden omgedraaid en ze mag nog genieten van het geel." Ine: "Al kan ze in de finales nog belangrijk worden voor Lorena Wiebes in de sprints."

Ruben: "Heb je tactisch vreemde dingen gezien?" Ine: "Ja, zeker toen Vollering achter Kopecky bleef gaan. We wisten niet goed wat de bedoeling was. Zo zat ook Christine Majerus in de kopgroep, maar als ploeggenote was zijn geen meerwaarde. En Vollering dacht ook dat ze gewonnen had. Dan fronsen we toch een beetje onze wenkbrauwen."