Demi Vollering dacht dat ze won: "Ik juichte voor alle zekerheid, dan hebben we toch de foto's"

Je kunt een overwinning te vroeg juichen, maar je kunt ook te laat juichen. Demi Vollering dacht in de chaos naar de finish richting Rodez even dat ze misschien wel gewonnen had.

"Ik wist eigenlijk niet zeker of er nog iemand voorop was", geeft ze toe. "Ik dacht dat ik had gewonnen, maar vroeg toen ik over de finish kwam toch maar of iemand mij kon vertellen wat er gebeurd was."

Het was dus 'maar' een tweede plaats voor Vollering. "Ik dacht: laat ik gewoon vieren, dan hebben we in ieder geval de foto's. Als ik dan niet gewonnen heb, dan kunnen ze die foto's nog altijd verwijderen. Helaas."

Vollering pakt uiteindelijk wel 8 seconden op haar grote concurrente Annemiek van Vleuten. Had ze op meer gerekend? "Ik ging toch voor iets meer, ja. Ik wil altijd zoveel mogelijk."

"Maar het was gewoon een hele lange dag. Dat zijn we niet gewoon. Ik denk dat dat Annemiek beter ligt. Op het einde kon niemand nog het verschil maken, want het had er bij iedereen ingehakt."

Vollering kwam ook nog terug op de actie van Lotte Kopecky, die even solo in de achtervolging ging. Wat was daar het plan? "We wilden de anderen uit hun tent lokken. Maar niemand reageerde, ze waren alleen op mij gefocust."

"Het was wel een manier voor Lotte om de klim te overleven. Zo kon ze mij naar de voet van die laatste klim brengen. Het is mentaal heel leuk als je nog iemand bij je hebt in de finale. Lotte is hier ongelooflijk sterk."