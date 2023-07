Lotte Kopecky over aanvalsgolven: "Demi Vollering zou volgen, maar dat is niet gelukt"

Bij heel wat wielervolgers barstte de discussie richting Rodez volop los: wat was nu het plan van Team SD Worx?

Gele trui Lotte Kopecky vuurde een handvol pijlen af, maar het rendement was laag. Toch zeker wat persoonlijk gewin betreft.

Kopecky blijft wel in het geel en ploeggenote Demi Vollering pakte bonificatieseconden.

"Goed samengevat, denk ik", vertelde Kopecky over de hectische dag. "Zolang Demi goed blijft in het klassement en zelfs tijd pakt, kan het voor ons niet beter."

Kopecky was zelf ontzettend bedrijvig. Wat was het plan? "Het was de bedoeling dat Demi zou volgen, maar dat is niet gelukt."

Ook de kopgroep inrekenen, dat zat er niet meer in. "We wilden het gat tussen de 5 à 10 minuten houden zonder al te veel ploegmates op te souperen. Dat is goed gelukt."