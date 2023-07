Een oude bekende als fenomeen, de eerste stapjes van Fredberg en een Afrikaans project: de Europese tegenstanders doorgelicht

Onbekend is onbemind. Met Servette, Aarhus en Zilina treffen onze Belgische clubs deze week relatief mysterieuze tegenstanders in hun Europese voorrondes. Maar wist u bijvoorbeeld dat er een oude bekende furore maakt bij een van hen? Een voorstelling.

Servette: Weiler rekent op de goals van Bedia

KRC Genk begint zijn Europese avontuur met een verplaatsing naar Genève. Servette FC werd vorig jaar tweede in de Swiss Super League, het eindigde op ruime afstand van kampioen Young Boys. Wie Wouter Vrancken en co. best in de gaten houden in de tweede voorronde van de Champions League? Een oude bekende.



Bij Servette groeide Chris Bédia (ex-Charleroi en Zulte Waregem) namelijk uit tot een fenomeen. De boomlange spits was vorig seizoen goed voor 12 doelpunten in 23 competitiewedstrijden. Ook afgelopen weekend begon de Ivoriaan met een knal aan het nieuwe seizoen: hij scoorde twee keer in de 1-3-zege tegen Grasshoppers. Yoan Severin, Dereck Kutesa, Dimitro Oberlin (allen Zulte Waregem) en Ronny Rodelin (Moeskroen) hebben eveneens een verleden in België. De meest bekende naam bij de Zwitsers bevindt zich overigens op de bank: René Weiler, ex-coach van Anderlecht, nam deze zomer namelijk over bij Servette. Weiler kwam in 2016 aan bij de Brusselaars en leidde hen in zijn eerste seizoen naar de titel. Het is tot vandaag de laatste titel die Anderlecht won. Weiler kon zich echter nooit populair maken bij de kritische aanhang van paars-wit en werd op de korrel genomen voor zijn defensieve speelstijl. Toen het volgende seizoen (2017/18) de resultaten minder waren, werd hij dan ook snel aan de kant geschoven.

Aantal Europese campagnes: 32

Markwaarde selectie: €24,01 miljoen

Stadion + capaciteit: Stade de Genève, 30.084 personen

René Weiler was iets langer dan een jaar hoofdcoach bij RSC Anderlecht.

Aarhus: ex-club van Fredberg

Club Brugge ontvangt donderdagavond het Deense Aarhus in de tweede voorronde van de Conference League. Aarhus eindigde vorig seizoen derde in de Deense competitie. Bij de Denen staat Sigurd Haugen onder contract, de spits speelde enkele jaren geleden een seizoen in tweede klasse voor Union. Voor hem wordt het ongetwijfeld een blij weerzien met Casper Nielsen. In de spits echter moet Haugen allicht kapitein Patrick Mortensen voor zich dulden. Mortensen is met zijn 34 jaar dé talisman van Aarhus, vorig seizoen scoorde hij 16 keer in 32 competitiewedstrijden.

Haugen viert met de supporters van Union, naast huidig Club-speler Casper Nielsen.

Aarhus is overigens de club waar Jesper Fredberg, CEO Sports bij Anderlecht, zijn eerste stappen in het voetbal zette. De Deen werd er op zijn 15e prof, maar kon nooit echt doorbreken. Fredberg werd dan maar jeugdtrainer en kon binnen de club snel opklimmen. Uiteindelijk werd hij in 2014 zelfs even interim-hoofdtrainer. Dit bleek ook niet te zijn wat hij voor ogen had, dus ging hij aan de slag binnen het bestuur van de club. Van hieruit groeide hij via verschillende andere clubs door tot bij Anderlecht.

Aantal Europese campagnes: 19

Markwaarde selectie: €16,20 miljoen

Stadion + capaciteit: Ceres Park & Arena, 22.175 personen

Zilina: de Afrikaanse link

KAA Gent heeft van de Belgische clubs veruit de eenvoudigste opdracht. De Gentenaren nemen het voor de Conference League op tegen MSK Zilina. Zilina werd vorig seizoen 6e in Slovakije. Zilina heeft 3 Ghanezen, 3 Kameroeners en een Ivoriaan in zijn selectie. Dit is geen toeval: in 2018 werd MSK Zilina Africa FC opgericht in een buitenwijk van de Ghanese hoofdstad Accra. Sindsdien werkt de Slovaakse club nauw samen met haar naamgenoot, wat regelmatig tot transfers in beide richtingen leidt. Dit is niet de enige Afrikaanse club waarmee Zilina verwant is, ook met het Gambiaanse Gambinos Stars wordt samengewerkt. De 3 Kameroense spelers worden van dit team gehuurd. MSK Zilina moest vorige week al aan de slag in de eerste voorronde van de Conference League. De Slovaken versloegen Levadia Tallinn tweemaal met 2-1. De Slovaakse competitie is nog niet begonnen. Spelers om naar uit te kijken bij Zilina zijn flankspelers Adrian Kapralik en David Duris, net als kapitein en centrale verdediger Tomas Nemcik.