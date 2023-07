De rollen omgedraaid: lead-out Van der Poel wint in Aalst, groene trui Philipsen is 2e

De witte trui (Tadej Pogacar) zag het criterium van Aalst in laatste instantie afhaken, maar met de groene trui (Jasper Philipsen) en de bolletjestrui (Giulio Ciccone) waren er toch twee smaakmakers van de Tour naar Oost-Vlaanderen gelokt.



Toch was het een andere toprenner die mocht juichen. Mathieu van der Poel had speciaal voor het criterium van Aalst geen feestje gebouwd na de Champs-Elysées (in werkelijkheid wou hij zich niet nodeloos vermoeien met het oog op het WK).

De Nederlander finishte solo. Kort achter hem was de sprint voor de 2e plaats natuurlijk een koud kunstje voor Philipsen. Ciccone was geen partij.

Zo komt er met Van der Poel een nieuwe naam op de erelijst van het criterium van Aalst. Vorig jaar had Philipsen immers al gewonnen.