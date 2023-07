Vanmarcke raadt Pogacar focus op Tour aan: "Wat draagt 2e Ronde van Vlaanderen nog bij aan zijn palmares?"

Voor de tweede Tour op een rij moet Tadej Pogacar zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard. Wat moet de Sloveen doen om volgend jaar wél een derde keer in het geel te staan in Parijs? Ook in Vive le Vélo kwam het vraagstuk aan bod. "Jumbo-Visma zal ook volgend jaar favoriet zijn, maar ze kunnen geklopt worden."

Hoe kan Tadej Pogacar Jonas Vingegaard verslaan? Het is een vraag die ze zich bij UAE Team Emirates zullen stellen voor de Tour van 2024 en die Karl Vannieuwkerke ook voorlegde aan zijn gasten. “Je moet 105 procent zijn als je aan de start van de Tour komt”, zegt ex-renner en analist Dirk De Wolf. “Er mogen niet te veel mankementen zijn in de weken voordien, de hoogtestages moeten lukken. Je moet ook bekijken hoeveel tijdritten er in die 3 weken zitten, je mag niet vallen, enzovoort...” "Het hangt van kleine details af. Hopelijk komt er versterking bij UAE met Juan Ayuso en komt er ook in het deelnemersveld versterking met Remco Evenepoel of nog een andere jonge renner."



"Bij Jumbo-Visma hebben ze weer veel vertrouwen getankt en daar is ook versterking op komst. Dat blok zal volgend jaar als favoriet van start gaan, maar ze kunnen geklopt worden.”

"Het klassieke werk heeft Pogacar afgevinkt"

De tweetrapsraket Pogacar-Ayuso zou volgens Vannieuwkerke wel eens interessant kunnen zijn. De voorbije jaren kwam er ook altijd iemand mee naar de Tour als helper om nadien de kopman te overvleugelen. Denk maar aan Bradley Wiggins en Chris Froome of Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Dat kan met Pogacar en Ayuso ook gebeuren. “Dat zal nog wel een tijdje duren”, zegt Sep Vanmarcke. “Pogacar is nog maar 24, bij hem zit er ook nog groeimarge op.” Mogelijk zal Tadej Pogacar wel keuzes moeten maken in zijn programma. Wil hij zijn Tour-palmares uitbreiden of zijn erelijst in de klassiekers verder aanvullen? Voor Vanmarcke is de keuze simpel. "Het was heel mooi om hem in het voorjaar te zien schitteren en ook bijna al die koersen te zien winnen. Maar dat heeft hij afgevinkt." "Nog twee of drie keer de Ronde van Vlaanderen winnen zal minder aan zijn palmares bijdragen dan nog een of twee keer de Tour. Ik denk dat hij toch wel de Tour wil winnen, want dat is het grootste in het wielrennen.”

Mauro Gianetti: “Pogacar liet zijn grootsheid zien op de Col de la Loze”

Sammy Neyrinck trok voor Vive le Vélo naar Mauro Gianetti, de ploegbaas van UAE Team Emirates. Hoewel Tadej Pogacar de strijd om het geel verloor, is de bewondering van Gianetti voor zijn poulain alleen maar toegenomen. Vooral door zijn inzinking op de Col de la Loze. “Ik geloof dat we daar net de grootsheid van Tadej gezien hebben. Geen enkele andere renner met 3,5 weken training kon starten in de Tour met het doel om die te winnen." "Op een moeilijke dag, met ook nog eens een val, heeft hij zijn podiumplaats

kunnen redden. In zijn situatie had elke andere renner 20 of 30 minuten verloren.” “Vorig jaar heeft hij de Tour verloren na een fout in de etappe naar de Col du Granon, dit jaar had hij niet de ideale conditie om te strijden tegen Vingegaard. Met voldoende trainingen was hij wel in staat geweest om mee te doen voor de eindzege.” In 2024 krijgt Pogacar een nieuwe kans om de Tour voor de derde keer te winnen, maar Gianetti beseft dat de concurrentie kan toenemen. “Volgend jaar zullen er drie of zelfs vier kanshebbers zijn voor Tour-winst. Er is een boel jongeren die progressie maakt. Eén daarvan is Remco Evenepoel, naast Juan Ayuso. En er zullen nog andere renners zijn. De volgende jaren zullen we genieten van prachtig wielrennen.”