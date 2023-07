Genk trekt met oefenzege tegen Kompany's Burnley naar CL-clash met Servette

De Cegeka Arena was aardig volgelopen voor de laatste oefenmatch van Racing Genk. Dat de tegenstander het Burnley van Vincent Kompany was, zal daar ook zeker aan bijgedragen hebben.



Genk-coach Wouter Vrancken kon geen beroep doen op zijn aanvoerder Bryan Heynen, die uit voorzorg werd gespaard. Ook aankoop Alieu Fadera bleef vanwege een lichte blessure aan de kant.



Met Yira Sor had Genk wel een andere afmaker tussen de lijnen. De Nigeriaan was er als de kippen bij om de rebound van een schot van Preciado binnen te duwen.



Beide teams kregen voor de rust nog elk een grote kans: een inzet van Josh Brownhill werd nog in extremis afgeblokt, terwijl een knal van Aziz Ouattara maar vlak over de lat vloog.



In een evenwichtige tweede helft was het niet Burnley dat gelijkmaakte, maar Genk dat nog een tweede keer kon scoren, via invaller Tolu Arokodare.

Voor Burnley, een nieuwkomer in de Premier League, is het de eerste nederlaag in de voorbereiding. Genk kan met een goed gemoed uitkijken naar de CL-voorrondematch tegen Servette van komende dinsdag.