Demi Vollering is klaar voor nieuw Tour-duel met Annemiek van Vleuten: "Voel me beter dan vorig jaar"

Wanneer de renners straks over de Champs-Élysées dokkeren, is er 400 kilometer verder al een nieuwe Tour begonnen. Demi Vollering daagt in de Tour de France Femmes titelverdediger Annemiek van Vleuten uit. "Het is geen geheim dat ik een grote stap heb gezet."

Net als vorig jaar lijkt ook nu de Tour de France Femmes uit te draaien op een tweestrijd tussen twee Nederlanders: Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Die laatste wil beter doen dan vorig jaar, toen ze op bijna vier minuten eindigde van de dominante Van Vleuten. Maar na een geweldig voorjaar (Amstel Gold Race, L-B-L, Waalse Pijl, Strade Bianche) en een nagelbijter in de Vuelta (9 seconden verschil in het klassement), mag Vollering ambitieus zijn. "Het is moeilijk om met zekerheid te zeggen dat ik beter ben dan vorig jaar, maar ik voel me in elk geval wel beter", vertelt Vollering op een persmoment. "Maar eigenlijk is het hele peloton sterker geworden. Het niveau stijgt jaar na jaar." "Ik heb wel het gevoel dat er meer mensen naar mijn prestaties kijken en dat de druk van buitenaf misschien wel wat hoger ligt."

Het maakt me wel wat nerveus om op de laatste dag nog een tijdrit te rijden. Demi Vollering

Het zwaartepunt van de 8 dagen durende rittenkoers ligt ongetwijfeld in het slotweekend, waar zaterdag een aankomst op de Tourmalet wacht. Maar als de verschillen daar klein zijn gebleven, kan de beslissing nog vallen op de slotdag in Pau, met een tijdrit van 22 kilometer. "Ik heb heel wat meer op de tijdritfiets gezeten in aanloop naar de Tour. Ik vind het nog best leuk en we hebben veel gewerkt aan mijn positionering op de fiets en aan een pacing plan." "Of het beslissend zal zijn weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen", grinnikt Vollering. "Veel zal natuurlijk afhangen van de dag voordien. Het maakt me wel een beetje nerveus om op de laatste dag nog tegen de klok te moeten rijden." Lees verder onder de foto.

Demi Vollering.

Omdat ik sterker ben geworden, heb ik meer ruimte om ook tactisch in te spelen op het koersverloop. Demi Vollering

Er wordt al een tijd gesproken over de wissel van de macht in het vrouwenwielrennen, maar in meerdaagse rittenkoersen lijkt Van Vleuten - 40 ondertussen en aan haar laatste jaar bezig - momenteel ongenaakbaar. Komt daar vanaf volgende week verandering in? "Het is geen geheim dat ik een grote stap heb gezet dit jaar. Ik voel me ook meer op mijn gemak tijdens ritten met onder meer het tactische plaatje." "Omdat ik voel dat ik beter ben geworden, heb ik meer ruimte in mijn hoofd om tactisch in te spelen. Vorig jaar zat ik soms zo op mijn limiet dat ik daar niet over kon nadenken." "Het blijft natuurlijk een rittenkoers van 8 dagen en je hebt een grote motor nodig. Annemiek heeft daar wel meer ervaring mee." "Mijn doel? De gele trui mee naar huis nemen natuurlijk. Al wil ik me ook niet te veel op enkel dat aspect focussen. Ik wil gewoon een goede Tour rijden en op zijn minst de gele trui eens dragen."