Ine Beyen voorspelt spanning in Tour de France Femmes: "Vraag me af hoeveel dichter Vollering bij Van Vleuten is gekomen"

Een Nederlands duel voor de eindzege

De weelde van SD Worx: voordeel of nadeel?

"Het Movistar van Van Vleuten is overigens ook versterkt ten opzichte van vorig seizoen met Floortje Mackaij en Liane Lippert die erbij zijn. Ze halen natuurlijk nog niet het niveau van SD Worx, maar dit hoeft niet in het nadeel te spelen."

Demi Vollering heeft met SD Worx allicht het sterkste team in koers, maar Beyen twijfelt of dat voldoende zal zijn.

"Bij de ploeg van Van Vleuten weten de andere rensters dat Van Vleuten volgend jaar niet opnieuw zal meegaan en is het dus aan hen om zich in haar dienst te bewijzen."

"In het verleden heeft er koerstactisch al eens een ander inzicht geheerst dan bij andere ploegen, waar de neuzen meer in dezelfde richting zullen staan."

Wat kan Lotte Kopecky?

"Ze is niet meer enkel de sprintster die het op de vlakke etappes kan afmaken. Hun twee profielen zijn dus meer naar elkaar toegegroeid, wat in het nadeel van Kopecky kan spelen."

Als Belgen kijken we natuurlijk uit naar wat Lotte Kopecky kan tonen in de Tour. Beyen vreest echter dat ze zich moet schikken naar het team.

Waar wordt de Tour beslist?

De koninginnenrit van de Tour des Femmes is op dag 7. In die rit gaat het peloton over de Col d'Aspin en ligt de finish bovenop de Tourmalet. Al denkt Beyen niet dat het tot dan zal duren voor de favorieten zich laten zien.

De beleving rond de Tour de France Femmes

Vrouwenwielrennen zit in de lift. Vorig jaar heeft bewezen dat de Tour de France Femmes een product op zich is, en in dat opzicht koos de organisatie ook om weg te gaan van Parijs.

Beyen betreurt dat hiermee een stukje authenticiteit verloren gaat. "Ik vind het jammer dat we deze Tour nu al lostrekken van Parijs, ik had zelf altijd gekozen voor een proloog op de Champs Elysées. Nu heb je alleen de Tourmalet en Pau als echte Tour-monumenten."

"De tijdrit valt de dag na een bergrit waarin met minuten gegooid kan worden. Enkele rensters zullen dus niet meer voluit gaan, aangezien hun positie al vaststaat."

"Met een proloog zouden we eens een andere gele trui zien en liggen alle kaarten ook op tafel voor de volgende etappes. Dat had mooi geweest voor de beleving, al is het erg goed dat er wel al een tijdrit bij is."