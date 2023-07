Het parcours van de Tour de France Femmes 2023: de Tourmalet als climax

De Tour de France Femmes 2023 in een notendop:

Zondag 23 juli: 1e etappe

Net zoals vorig jaar luidt de slotdag van de Tour bij de mannen het begin van de Tour de France Femmes in. Maar in tegenstelling tot in 2022 glippen de vrouwen niet in de slipstream van de mannen in Parijs.

De Franse hoofdstad wordt ingewisseld voor Clermont-Ferrand als locatie voor de Grand Départ. Clermont-Ferrand was het decor van de eerste rustdag bij de mannen en is op de openingsdag start- en aankomstplaats.

De binnenkomer zal niet zwaar op de maag liggen. Een knik op 9 kilometer van de finish kan de sprintersplannen nog wat verstoren, maar de snelste vrouwen bikkelen normaal om de eerste gele trui.

Belandt die net als vorig jaar in het mandje van Lorena Wiebes?