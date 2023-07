Uittredend Tour-winnares Annemiek van Vleuten: "Vollering is mijn topfavoriet"

De afscheidnemende Annemiek van Vleuten staat op haar veertigste voor het laatst aan de start in de Tour. "Mijn laatste grote doel", noemt de Nederlandse het.



"Het WK (in Glasgow) is ook nog wel belangrijk, maar toch iets minder, omdat ik denk dat het parcours niet echt op mijn lijf geschreven is."



"Ik kan wel zeggen dat de Tour vorig jaar het allergrootste is dat ik in mijn carrière heb gewonnen. Het is uniek dat de koers zo onder een vergrootglas ligt. Dat maakt het wel heel speciaal. Maar er is ook echt meer druk."