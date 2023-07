Pure klasse! Lotte Kopecky soleert naar ritwinst en het eerste geel in de Tour de France Femmes

Lotte Kopecky (27) heeft haar eerste ritoverwinning in de Tour de France Femmes te pakken. Op het enige knikje in de finale, met de top op 10 kilometer van de finish, gooide Kopecky haar troeven op tafel. Niemand had een antwoord klaar op de explosie van de Belgische kampioene, die onhoudbaar naar een triomf in Clermon-Ferrand stoomde. Ploeggenote Lorena Wiebes tekende voor een één-tweetje bij SD Worx.