Het geluk spat van Lotte Kopecky: "Ik stuurde al weken naar vrienden: "Nog 10 km tot geel""

Vooral de tweede rit leek (of lijkt) op het lijf geschreven van Lotte Kopecky, maar ze heeft dus niet gewacht op dag 2. Al in de openingsetappe schoot ze vandaag in de roos.

"Ik dacht hier al een tijdje aan", bekende ze in het flashinterview met een kamerbrede glimlach.

"De voorbije 3 weken was ik hier over aan het grappen met mijn beste vrienden. We stuurden elke dag: "Nog 10 kilometer tot geel." Ik ben blij dat ik het heb kunnen realiseren."

Op het bergje in de finale, met de top op 10 kilometer van de witte lijn, trok Kopecky alle registers open.

"Ik had het gevoel dat er nog iets in mijn benen zat. Ik ging en ik dacht dat iemand zou volgen, maar niemand deed dat. En ik wist dat het na de top voornamelijk bergaf was."

Kopecky verzilvert dus weer de dominantie van Team SD Worx. "We hadden ook een plan met Lorena Wiebes, maar ik had ook zelf een kans. Ik ben blij dat ik die gekregen heb en dat ik het kan afmaken."

"We eindigden weer op 1 en 2. Dat vinden we zelf ook zo geweldig. En morgen rijd ik in het geel. Dat wordt speciaal!"