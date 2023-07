Eddy Merckx vindt Jonas Vingegaard "absoluut de verdiende winnaar": "Hij was een betere klimmer dan Pogacar"

Vijfvoudig Tourwinnaar Eddy Merckx blijft de koers op de voet volgen. Wat is hem opgevallen aan deze Tour?

"Het is spannend geweest tot aan de tijdrit, maar toen Jonas Vingegaard wegreed van Tadej Pogacar in de Pyreneeën, konden we toch al zien dat hij een iets betere klimmer was als het echt steil was in het hooggebergte."

Zonder ongelukken staat Vingegaard zondag voor het tweede jaar op rij met geel op het podium in Parijs. Terecht, vindt Merckx. "Hij is absoluut de verdiende winnaar. In de tijdrit en daags nadien op de Col de la Loze was hij de betere klimmer."

Vingegaard en co zorgden voor een Tour op heel hoog niveau. Deze editie zou de zwaarste geweest zijn in meer dan 40 jaar. "Dat zou kunnen", zegt Merckx. "Het is een heel zware Tour geweest en ze blijven hard rijden."

Wat is de verklaring volgens Merckx? "De diëten zijn beter. Het is allemaal veel professioneler dan in onze tijd. Ook het materiaal is anders. Ik heb vorige week mijn fiets van in 1971 nog gewogen en dat was meer dan 10 kg. Dat is ook een groot verschil."