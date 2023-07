Wout van Aert verlaat de Tour om voor de tweede keer papa te worden: "Mijn plaats is thuis nu"

Vorige week was het een foutief gerucht, nu verlaat Wout van Aert (Jumbo-Visma) de Tour echt. De 28-jarige toprenner staat op het punt om een tweede keer vader te worden en haast zich naar België om zijn vrouw Sarah bij te staan.

"Het begint te dringen thuis", vertelt hij in een video van het team, die gisterochtend is opgenomen.

"In overeenkomst met de ploeg hebben we beslist dat mijn plaats nu thuis is", legt Van Aert uit. "De geboorte zit eraan te komen."