Wout van Aert over opgavesaga: "Familie kreeg berichten: het is verstandiger om over jezelf te praten"

"Voor mij is dat het minst erg, maar ook mijn familie kreeg veel berichten. Daar denken veel mensen niet over na. Het is verstandiger om over jezelf te praten."

"Ik zal hem vandaag wel opzoeken met de vraag waar dat nu vandaan kwam. Het is niet leuk om de rit zo te beëindigen met al die vragen."

Boosdoener Mattias Skjelmose opperde gisteren dat Van Aert de Tour zou verlaten voor zijn hoogzwangere vrouw. "Hij heeft zich al in alle talen geëxcuseerd."

Wout van Aert stond vandaag dus gewoon aan de start van de 11e etappe: "Dat is voor mij geen verrassing", glimlachte hij. "Ik ben vooral blij dat thuis alles goed gaat."

Ik zal Skjelmose vandaag wel opzoeken met de vraag waar dat nu vandaan kwam. Het is niet leuk om de rit zo te beëindigen met al die vragen.

Van Aert is blij dat hij zich weer kan focussen op de koers. "Ik hoop me beter te voelen dan gisteren en dan wil ik het misschien proberen in de sprint."

Misschien? "Ik was gefocust op gisteren en ik heb de snelheid in de benen, maar ik had gisteren onverwacht slechte benen."

Ondanks die mindere dag toonde Wout van Aert zich. Het leverde hem kritiek op van ex-ploegmaat Tom Dumoulin, die vindt dat Van Aert met zijn krachten woekert.

"Er zit geen strategie achter. Het is ook maar zijn mening. Ik reed weg met Mathieu omdat niemand ons volgde. Ik denk dat de jongens in die groep meer krachten hebben verspeeld."