Mattias Skjelmose trekt het boetekleed aan: "Hopelijk aanvaardt Wout van Aert mijn excuses"

De uitspraken van Mattias Skjelmose zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Team Jumbo - Visma.

De Deense kampioen suggereerde dat Wout van Aert de Tour dinsdagavond zou verlaten.

"Ik hoorde het gerucht dinsdag in de teammeeting", vertelde Skjelmose vanmiddag over wat er gebeurd is.

"De Deense tv vroeg me daarna naar de tactiek van Jumbo-Visma in de etappe naar Issoire."

"Out of my mind zei ik dat ze alles op alles zouden zetten om Wout in de vlucht te krijgen omdat hij zou vertrekken."

"Het was stom van mij. Ik begrijp dat Wout en zijn ploeg boos zijn op me."

"Ik heb hem een bericht gestuurd met mijn excuses en ik hoop dat hij ze ook persoonlijk aanvaardt in de koers."

"Ik zoek hem vandaag zeker op. Case closed? Dat hoop ik na vandaag. Het spijt me erg."