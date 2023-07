Jumbo-Visma lacht gerucht dat Van Aert de Tour morgen verlaat weg: "Weten jullie ook met welke vlucht?"

Op de Deense tv-zender TV2 verkondigde Mattias Skjelmose voor de start van de 10e etappe doodleuk dat Wout van Aert er morgen wel eens de brui aan zou kunnen geven om bij zijn zwangere vrouw Sarah te zijn.

De ploegleiding van Team Jumbo - Visma ontkende in alle talen voor de loodzware 10e rit en ook erna lachte gele trui Jonas Vingegaard het gerucht van zijn landgenoot weg.

"Neen, Wout gaat niet weg", zei de leider in de Tour na de etappe. "Het is nogal moeilijk om te voorspellen wanneer iemand gaat bevallen. Het is zeker goed nieuws voor mij. Van Aert is een fantastische kerel, supersterk en een echte leider in ons team."

Over zijn "aanval" had Vingegaard niet veel te zeggen. "Ik had het niet echt door dat ik in een ontsnapping zat, maar Tadej Pogacar moest een gaatje dichten, denk ik."