Leegloop bij Union blijft duren: revelatie Oussama El Azzouzi (22) trekt naar Serie A

Siebe Van Der Heyden koos voor de zon in Mallorca, kapitein Teddy Teuma voor het project bij Stade Reims en Ismaël Kandouss weerstond de lokroep van KAA Gent niet.

Trainer Alexander Blessin zag al heel wat basisspelers van vorig seizoen vertrekken bij Union. Nu komt daar ook nog revelatie Oussama El Azzouzi bij.

De jonge middenvelder kwam vorige zomer over van het Nederlandse FC Emmen. Hij moest zijn weg binnen de ploeg zoeken bij de Brusselaars, maar vond die ook naar het einde van het seizoen. Net als zijn goede vorm.

El Azzouzi werd een basispion in volle titelstrijd. Uiteindelijk kwam hij 34 wedstrijden in actie en scoorde hij 2 doelpunten voor de nummer 3 van vorig seizoen.

Met die cijfers trekt de 22-jarige middenvelder naar Bologna. De ploeg werd 9e in de Serie A. "Veel geluk gewenst in het vervolg van je carrière", klinkt het in het afscheidsbericht van Union.