Union ziet sterkhouder Teddy Teuma naar Reims verkassen

Union ziet zijn sterkhouders niet graag vertrekken. Bij de transfer van Dante Vanzeir haalden de Brusselaars het onderste uit de kan en ook aanvoerder Teddy Teuma kon pas na lang onderhandelen zijn transfer versieren.

Teuma had al even een akkoord met de Franse eersteklasser Stade de Reims en nu hebben ook de clubs een overeenkomst gevonden. De middenvelder verkast voor ongeveer 8 miljoen euro naar Noord-Frankrijk, waar hij een contract voor 3 jaar ondertekent.

De Maltees-Franse voetballer was een van de steunpilaren van het succesverhaal van Union. In 4,5 jaar speelde hij maar liefst 164 matchen voor de Brusselaars en loodste hij Union naar de 2e plek in de Jupiler Pro League.

Bij Reims vindt Teuma heel wat oude bekenden van de Belgische competitie terug. Will Still (ex-coach van Beerschot) staat er aan het roer. Ook de namen van Junya Ito (ex-Genk), Thomas Foket (ex-AA Gent), Thibault De Smet (ex-STVV en -AA Gent) en Nicolas Penneteau (ex-Charleroi) klinken bekend in de oren.