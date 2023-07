Alexander Blessin onder de indruk op trainingsveld bij Union: "Ik zie hongerige en talentvolle groep"

Op basis van zijn prestaties in ons land versierde hij een transfer naar de Serie A bij Genoa. Dat avontuur eindigde in december. "Daarna kreeg ik een to-dolijstje van mijn vrouw voor klusjes in de tuin. Daar ben ik nu ook wel klaar mee", lacht hij.

Het mag duidelijk zijn dat Alexander Blessin blij is met zijn terugkeer naar het Belgische voetbal. "Het was nooit een geheim dat ik hier een geweldige tijd beleefde", zegt de T1 die naam maakte bij KV Oostende.

De gemiste titelkans zit nog vers in het geheugen. Maar niet voor lang, volgens de nieuwe T1 "Iedereen is hier professioneel genoeg om de knop om te draaien. We hebben nieuwe doelen: elke wedstrijd winnen. En ik wil mijn manier van voetballen tonen."

Bij Union lag voor Blessin een project klaar op zijn maat. "Al van bij de eerste gesprekken was ik overtuigd", zegt de Duitser, die onder de indruk was op de eerste training.

Directe klik na "rare situatie"

"Er was meteen een klik", deelt ook Union-CEO Philippe Bormans over de aanstelling van de nieuwe trainer.

"Niet alleen zijn manier van spelen, maar ook als persoon sprak hij ons enorm aan. Dat vinden we belangrijk. De coach moet een aangenaam persoon zijn in de dagelijkse werking."



Hij legt Blessin dan ook niet meteen een hoge sportieve druk op. "We spreken nooit de ambitie uit in het klassement. We willen gewoon goed presteren op het veld. Onze spelers moeten groeien. Wat het resultaat wordt, zullen we dan wel zien."

Onder Karel Geraerts was dat resultaat nog een derde plek. Daarna liepen de contractonderhandelingen spaak. "Een jammere en rare situatie", komt Bormans erop terug.

"We kunnen geen enkel slecht woord over hem zeggen na 4 jaar fijne samenwerking. Helaas vonden we geen akkoord. We waren zelf ontgoocheld, maar op een bepaald moment moeten we knopen doorhakken en staat het seizoen voor de deur."