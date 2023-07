Union kiest voor Alexander Blessin als opvolger van Karel Geraerts

In 2020 namen Amerikaanse investeerders Oostende over, zij toverden in juni dat jaar Alexander Blessin uit hun hoed. Die had tot dan enkel jeugdteams van RB Leipzig getraind.



Met zijn pressingvoetbal maakte hij indruk aan de kust. Met jonge, weinig ervaren spelers - die meestal aangetrokken werden op basis van data - was KV Oostende lang in de running voor de Champions' Play-offs, het werd uiteindelijk 5e in de reguliere competitie, 6e na de Europe Play-offs.



Blessin werd op de Pro League Awards 2021 uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. De Duitser verlengde zijn contract tot 2024, maar begin 2022 plukte Genoa hem weg. Hij kon de Italiaanse club niet behoeden voor de degradatie en kreeg in december 2022 zijn C4 in de Serie B.



Vanaf woensdag begint Blessin aan zijn nieuwe taak in ons land. Die is niet van de poes. Onder Geraerts deed Union - net als het jaar eerder onder Felice Mazzu - volop mee voor de titel. Het was op de slotspeeldag zelfs enkele minuten virtueel kampioen. Tot Club Brugge scoorde én Antwerp finaal de oppergaai wegkaapte.



Finaal zou ook Genk nog over Union springen. Geraerts kon in zijn eerste seizoen als hoofdcoach naast een 3e plaats in de JPL ook halve finales in de beker en kwartfinales in de Europa League voorleggen.