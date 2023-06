Union en Karel Geraerts gaan uit mekaar: "Afscheid van topcoach en mooi persoon"

"We hebben hem zien groeien en hij heeft de gegeven kansen meer dan gegrepen. Hij staat voor een grote carrière als coach en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

"Toch heerst vooral een gevoel van trots. Karel schonk ons zo veel de voorbije jaren. We kunnen zijn belang in de ontwikkeling van onze club niet genoeg onderstrepen."

3e in competitie, halve finales in beker en kwartfinales in Europa

Karel Geraerts (41) nam een jaar geleden het roer over van Felice Mazzu, die naar de buren van Anderlecht was getrokken.

De voormalige Rode Duivel liet Union nog attractiever voetballen. Met mooie resultaten op 3 fronten: in de competitie, in de beker (tot in de halve finales) en in de Europa League (tot in de kwartfinales).

In de competitie mocht Union zich op de slotspeeldag zelfs virtueel landskampioen noemen, maar na een remonte van Club Brugge en een knal van Toby Alderweireld werd het een teleurstellende derde plaats.

Geraerts begon 4 jaar geleden als T2 bij Union. "Het is jammer dat er een einde komt aan een goede samenwerking", reageert de coach.

"Ik kijk trots terug op de resultaten die we in België én in Europa behaald hebben."

"Ik wil de club bedanken voor alle kansen die ze me boden en wens hen heel veel succes in de toekomst", sluit Geraerts af.