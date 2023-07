AA Gent koopt Kandouss weg bij Union, dat broer van wereldkampioen strikt als vervanger

"Als we onze doelstellingen willen halen, moet er volk bijkomen": Hein Vanhaezebrouck was na de verloren oefenwedstrijd tegen Lokomotiva Zagreb duidelijk afgelopen weekend.

Die oproep is niet in dovemansoren gevallen, want de Gentenaren kondigden vandaag de aankomst van Ismaël Kandouss aan. Kandouss is een centrale verdediger die overkomt van Union en een mogelijk vertrek van sterkhouder Okumu moet opvangen bij Gent.

Union plukte Kandouss in januari 2019 weg bij het Franse Dunkerque. De Marokkaan veroverde al snel een plek in het hart van de Brusselse defensie en hielp de club in het seizoen 2020-2021 aan de promotie naar de Jupiler Pro League.

Ook in de hoogste klasse bleef hij een zekerheid in de ploeg van Union. Kandouss had een onmiskenbaar aandeel in de 2de en 3de plek van de afgelopen seizoenen. Ook in de Europa League stond hij telkens in de basis. In totaal speelde Kandouss 145 wedstrijden voor de Brusselaars, waarin hij 5 keer tot scoren kwam.

Deze sterke prestaties bleven niet onopgemerkt voor de Marokkaanse bondscoach, die Kandouss vorige maand zijn debuut gunde. Hij speelde 45 minuten in een oefenmatch tegen Kaapverdië.

Union verliest zo een tweede sterkhouder op korte tijd, nadat het vorige week Teddy Teuma naar Stade Reims zag vertrekken.