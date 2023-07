Jasper Philipsen: "Afwachten of ik klaar ben", Mathieu van der Poel: "Ademen is nog steeds lastig"

Als sprintpaus in deze Tour de France is Jasper Philipsen uiteraard dé topfavoriet om vandaag weer zijn handen in de lucht te gooien, maar de groene trui en zijn ploegmaats weten dat de voorbije dagen heel wat bondgenoten het pand al hebben verlaten. Gelooft Philipsen dat hij straks kan sprinten in Bourg-en-Bresse?