"Mooi dat dit kan bij Jumbo-Visma, enige gemis voor Wout van Aert volgt zondag in Parijs"

"Er is meer in je leven dan je werk", vat radiocommentator Christophe Vandegoor de beslissing van Wout van Aert samen.

Een donderslag bij heldere hemel was het uiteraard niet, maar toch is cocommentator Serge Pauwels verheugd dat dit in het hedendaagse wielrennen geen taboe is.

"Het is heel mooi dat binnen de performancecultuur van Team Jumbo - Visma, waar ze aan de leiding staan en Van Aert een belangrijke schakel is, ruimte is voor de belangrijke dingen in het leven. Het is mooi dat het kan en mag."

Hoe moeten we de Tour van Van Aert nu analyseren? Vandegoor: "Hij vat het zelf perfect samen in het filmpje van zijn ploeg: het gevoel was goed, maar ook dubbel."

"We gaan er altijd vanuit dat hij minstens één rit wint", vult Pauwels aan. "De omstandigheden hebben er nu voor gezorgd dat hij niet altijd evenveel ruimte heeft gekregen."

"Hij mist in het slot misschien nog enkele kansen, maar het grootste gemis is dat moment zondag in Parijs waar hij de eindzege kan vieren. Dat is het enige minpuntje."